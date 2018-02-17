Avrupa'ya Yayılan Radyoaktif Bulutların Kaynağı Rusya mı?

Geçen yılın Eylül ve Ekim aylarında 2 hafta boyunca, insan yapımı izotop rutenyum-106 kalıntıları, Norveç'ten Yunanistan'a ve Ukrayna'dan İsviçre'ye dek dedektörleri tetikleyerek Avrupa çapında dalgalandı. Tehlikeli olmayacak incelikte olan rafyoaktif bulut tabakası birkaç gramdan daha fazla madde içermiyor ancak kökeni büyük boyutlu bir gizem oluşturuyor.

Fransız Radyoproteksiyon ve Nükleer Güvenlik Enstitüsü'ndeki (IRSN) bilim adamları, izotopun Güney Rusya'daki Ozyorsk yakınlarındaki Mayak nükleer tesisinden çıkmış olabileceğini belirtti. İzotop ülkemizde de korkulara yol açmıştı. Ancak Rus hükümeti ve devlet nükleer operatörü Rosatom, bir kazanın meydana geldiğini şiddetle yalanladı. Bu arada, 31 Ocak'ta Moskova'da bulunan Rus Bilim Akademisi Nükleer Güvenlik Enstitüsü (IBRAE) tarafından kurulan uluslararası komite kirliliğin kökeni hakkında bölünmüş durumda.

Hava örnek verileri ve hava modellerini kullanan bir bilgisayarı temel alan IRSN Ekim 2017 başında rutenyumun büyük olasılıkla güney Urallar kaynaklı olduğu sonucuna vardı ve Alman bilim insanları da onayladı. Fransız ekibi ise bir nükleer rekatörde meydana gelebilecek bir aksilik de dahil olmak üzere bir dizi potansiyel kaynağın dışına çıktı. Zira böyle bir olay, rutenyumun yanı sıra bir çok radyoaktif maddeyi de bulaştırabilirdi.

Güney Urallar, 60 yıl önce dünyanın en büyük nükleer kazalarından birinin gerçekleştiği gizli Mayak tesisine ev sahipliği yapıyor ve bölgenin yakınında kullanılmakta olan yeniden işleme tesisinde olası bir kazanın gerçekleşebileceğine dair spekülasyonlar dolanıyor. IRSN tarafından 6 Şubat'ta yayımlanan raporda, yayılan radyoaktif rutenyum miktarının yalnızca birkaç ton harcanmış nükleer yakıtın işlenmesinden kaynaklanabileceği belirtildi. Dahası, geçen sonbaharda daha az miktarda rutenyum-106'nın daha hızlı bozunan izotop rutenyum-103'e oranı, yakıtın reaktörden sadece bir iki yıl önce çıkmış olması gerektiğini ortaya koydu.

Ancak Urallar'ın oldukça büyük bir bölge olması sebebiyle kesin bir yer saptamamasının oldukça zor olduğu belirtiliyor.