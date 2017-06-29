Engin Günaydın’la Gülse Birsel Tekrar Bir Araya Geliyor!

Avrupa Yakası dizisinde bizleri gülme krizlerine sokan ikilinin yeni film projesi hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Eğer Avrupa Yakası’nı izlediyseniz, bu ikilinin birbirleriyle ne kadar uyumlu olduklarını az çok hatırlarsınız. Aradan yıllar geçti ve bu iki oyuncunun hayatında bazı değişiklikler yaşandı.

Örneğin Engin Günaydın, bundan sonra dizi projelerinde yer almayacağını duyurdu. Aslında bu ilk olarak ‘oyunculuğu’ bıraktığı şeklinde yorumlanmıştı. Daha sonra kendisini, senaryosunu kendisinin yazdığı İçimdeki Ses filminde görmüştük. Gülse Birsel ise uzunca bir zaman boyunca ekranlarda bulunmamıştı, ta ki en son Komedi Türkiye programına kadar.

Şimdi ise bu iki karakter, yeni bir filmde yer alacaklar. Projenin yapımcılığını BKM, filmin yönetmenliğini ise Ozan Açıktan üstlenecek. Senaryosu ise tıpkı Avrupa Yakası’nda olduğu gibi Gülse Birsel’e ait olacak.

Filmin konusuyla ilgili şu an için bir bilgi yok, fakat Burhan Altıntop gibi efsanevi bir karakteri canlandıran Engin Günaydın’ın yine bir performans şov sergileyeceğini düşünüyorum.