Terkedilmiş evlerde çektiği pozları İnstagram üzerinden yayınlayan Romain Thiery, "Requiem for Pianos" adını verdiği bir dizi fotoğraf paylaştı. Fransız fotoğraf sanatçısı, bu çalışmasında terkedilmiş evlerdeki piyanoları fotoğraflamayı tercih etti. 4 yıldır bu çalışma üzerinde uğraştığını söyleyen Thiery, takipçilerinin büyük ilgisiyle karşılaştı. İşte Fransız fotoğrafçının eşsiz çalışmasından bazıları:
Belçikada Eski Bir Hotel
Polonya'da Terk edilmiş Bir Saray
Fransa'da Sahipsiz Bir Villa
Polonya'da Harabeye Dönmüş Bir Saray
Almanya'da Eski Bir Villa
Almanya'da Terk Edilmiş Bir Askeri Hastane
Fransa'da Eski Bir Şato
Fransa'da Eski Görkeminden Yoksun Bir Villa
Almanya'da Artık Kullanılmayan Bir Hastane
Ukrayna'da Eski Bir Müzik Okulu
Belçika'da Eski Bir Ev
Belçika'da Eski Bir Bina Girişi
Fransız fotoğraf sanatçısı Romain Thiery'nin tüm çalışmalarını görmek için buraya tıklayabilir, buradan da resmi sitesine ulaşabilirsiniz.