Fotoğrafçı Romain Thiery, iki büyük tutkusu olan piyano ve fotoğrafları bir araya getirerek ortaya çok başarılı bir çalışma çıkarttı. Avrupa'nın çeşitli köşelerinde piyanoları fotoğraflayan Thiery çalışmasıyla ilgi odağı oldu.

Terkedilmiş evlerde çektiği pozları İnstagram üzerinden yayınlayan Romain Thiery, "Requiem for Pianos" adını verdiği bir dizi fotoğraf paylaştı. Fransız fotoğraf sanatçısı, bu çalışmasında terkedilmiş evlerdeki piyanoları fotoğraflamayı tercih etti. 4 yıldır bu çalışma üzerinde uğraştığını söyleyen Thiery, takipçilerinin büyük ilgisiyle karşılaştı. İşte Fransız fotoğrafçının eşsiz çalışmasından bazıları: Belçikada Eski Bir Hotel ( ) Polonya'da Terk edilmiş Bir Saray ( ) Fransa'da Sahipsiz Bir Villa ( ) Polonya'da Harabeye Dönmüş Bir Saray ( ) Almanya'da Eski Bir Villa ( ) Almanya'da Terk Edilmiş Bir Askeri Hastane ( ) Fransa'da Eski Bir Şato ( ) Fransa'da Eski Görkeminden Yoksun Bir Villa ( ) Almanya'da Artık Kullanılmayan Bir Hastane ( ) Ukrayna'da Eski Bir Müzik Okulu ( ) Belçika'da Eski Bir Ev ( ) Belçika'da Eski Bir Bina Girişi ( ) Fransız fotoğraf sanatçısı Romain Thiery'nin tüm çalışmalarını görmek için buraya tıklayabilir, buradan da resmi sitesine ulaşabilirsiniz.

Kaynak : http://www.businessinsider.com/photos-abandoned-pianos-romain-thiery-2018-5?utm_source=feedly&%3Butm_medium=referral

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