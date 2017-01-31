ABD’deki bazı eyaletlerde avukatlık sınavlarında MacBook Pro’daki Touch Bar özelliğinin kullanımı yasaklanırken bazı eyaletlerde ise Touch Bar özelliğine sahip MacBook Pro’ların kullanımı tamamen yasaklandı.

Apple’ın güçlü ve şık dizüstü bilgisayarı MacBook Pro ilginç bir olayla gündeme geldi. ABD’nin çeşitli eyaletlerindeki hukuk öğrencilerine, eğer şubat ayındaki avukatlık sınavında MacBook Pro’larını kullanmayı planlıyorlarsa bilgisayardaki Touch Bar özelliğini devre dışı bırakmaları gerektikleri ya da bilgisayarlarını sınava hiç getirmemeleri söylendi. Sınav yazılımı firması ExamSoft’a göre TouchBar’ın kelime tahmini özelliği, sınavın dürüstlüğünü tehlikeye atabilir.

Örneğin North Carolina’da, sınav gözetmenleri hangi modellerin Touch Bar özelliğine sahip olduğu konusunda bilgilendirilecek ve teknisyenler bu özelliğin devre dışı bırakıldığından emin olmak için cihazları kontrol edecekler. Sınava giren öğrenciler, ExamSoft tarafından sağlanan talimatları uygulayarak Touch Bar’ı standart fonksiyon tuşları haline geri döndürdükleri takdirde, sınavda MacBook Pro’larını kullanabilecekler. Diğer eyaletlerde ise Touch Bar özelliğine sahip MacBook Pro’ların kullanımı tamamen yasaklandı.

Ohio Eyalet Üniversitesi’nden hukuk profesörü Katherine Silver Kelly, Touch Bar’ın kullanımının California, Oklahoma, Massachusetts, West Virginia ve Pennsylvania’da yasaklandığını belirtti.