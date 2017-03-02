Avustralya'da bir matematik öğretmeninin verdiği soruyu yapamayan öğrenci, eve gelip ailesine sordu. Öğrencinin annesi, halası ve anneannesi 45 dakika soruyu çözmeye çalıştılar. Sonunda internetin yardımıyla çözüme ulaştılar.

Eski nesiller, şimdiki gençlerden daima şikayet ederler. Özellikle eğitim sisteminin her geçen gün kolaylaştığı, çok sık dillendirilen bir iddiadır. Ancak Avustralya’da yaşanan bir olay, durumun her koşulda böyle olmadığını ortaya koydu. Öğrenciye verilen bir kesir problemi, uzun süre hiç kimse tarafından çözülemedi. 11 yaşındaki kız öğrenci, okuldan geldikten sonra yapamadığı soruyu annesine sordu. Annesi bu yapamayınca halası ve üstüne anneannesine sordu. Üç kadın kafa kafaya vererek bu problemi ancak 45 dakikada çözdüler. Ancak soruyu çözerken biraz internetin yardımını da aldılar. İşletme mezunu olan anne, “Nasıl oluyor da 11 yaşında bir çocuk bu soruyu çözecek? Çocuklarımızı fazla zorluyorlar.” ifadelerini kullandı.

Soru:

İfade birbiriyle toplanan veya sadece boşluğa bir değer konacak kesirli sayılardan oluşuyor. Bu ifadeler toplandığında veya uygun bir değer konulduğunda birbirine eşit olması gereken 4 değer meydana gelmeli. Ancak denklemin birinci parçasında bir pay, ikinci parçasında bir payda ve bir pay, üçüncü parçada bir payda ve dördüncüdeki pay eksik. Sorunun zorlayan kısmı da tam bu noktada başlıyor. Boşluklar doldurulmalı, ancak en küçük ortak paydayı kullanmamalısınız. Eğer çözebildiyseniz, bunu kaç dakikada yaptığınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi eğlenceler!

Sorunun Cevabı:

2/8 + 2/3 = 12/48 +32/48 = 44/48 = 11/12