Avusturalya'da 25 Milyon Yıllık Köpe Balığı Dişleri Bulundu!

Bir fosil meraklısının bulduğu bu dişin sahipleri o kadar büyük ki; Bu devasa büyüklükteki canlıların nasıl beslendiğine inanamayacaksınız.

Fosil meraklısı olan Philip Mullaly, Avusturalya'daki sahil gezintisinde kayaların üzerinde bir parıltı gördü ve bunun keşfedilmesi gereken bir şey olduğunu hemen anladı.

"Hemen heyecanlandım. Gerçekten mükemmel görünüyordu ve insanlarla paylaşılması gereken önemli bir keşif olduğunu biliyordum." diyen Philip Mullaly; fosilleşmiş bir köpek balığı dişi bulmuştu. Ve bu dişler, sıradan bir köpekbalığı dişi değildi. Daha yakından baktığında ise, bu inanılmaz dişten birkaç tane daha olduğunu gördü.

Bu dişlerin, 25 milyon yıl önce Avusturalya yakınlarında dolaşan, Great Jagged Narrow-Toothed Shark (büyük pürüzlü dar dişli köpek balığı) adındaki köpek balığına ait olduğu öğrenildi. Bulunan mega köpek dişi, 7 cm uzunluğunda ve büyük beyaz köpek balığı dişlerinin iki katı büyüklüğünde. Dişleri gibi gövdesi de büyük beyaz köpek balığının iki katı olan bu dev canlının, potansiyel olarak 9 metre uzunluğuna ulaştığı düşünülüyor.

Büyük pürüzlü dar dişli köpek balıkları Oligosen Dönemde yaşamış olan bir yırtıcı. Yırtıcıdan biraz daha öte olabilirler, çünkü onlar; küçük balinaları avlayarak besleniyorlardı. Dişler 9 Ağustos Perşembe gününden itibaren, Ulusal Bilim Haftası kapsamında Melbourne Müzesinde sergileniyor.