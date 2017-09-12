Avustralya'da Ahtapotların Kurduğu Bir Şehir Keşfedildi

Avustralya sahillerinde ahtapotların kurduğu bir şehir yerleşkesi keşfedildi. Görünüşe göre bu ahtapotlar sosyal bir biçimde yaşadıkları bir şehir kurarak insanlıktan sonraki en gelişmiş tür olmaya aday!

Ahtapotların çok zeki canlılar oldukları ve son araştırmalarla birlikte, insanlık yok olduktan sonra bile yaşayabilecek olmaları bilinen bir gerçek. Bilim insanlarının tahminlerine göre dünya üzerinde çok eskiden beri olmalarına rağmen insanlık kadar gelişememelerinin tek sebebi ise; çiftleşme dışında kendi türleriyle etkileşime geçmekten pek hoşlanmamaları. Ancak bu bilgi pek çok farklı ülkelerden toplanmış bir araştırma ekibinin, ahtapotlarla ilgili yaptığı bir araştırmadan sonra değişmek üzere.

Görünüşe göre Avustralya'nın doğu kıyısında bir resifte yaşayan 15 tane "Octopus tetricus" türü ahtapot bu genellemeyi kıracağa benziyor. Araştırmacıların Oclantis (yani Ahtapot Atlantisi) olarak adlandırdıkları bu ahtapot şehri gösteriyor ki, ahtapotlar eğer insanların türü tükenirse gerçekten de besin zincirinin en tepesindeki entelektüel yaşam biçimi olmaya adaylar.

İlk olarak 2009'da keşfedilen bu bölgenin önce bu ahtapot türünün çiftleşme alanı olduğu düşünülüyordu. Ancak daha sonra bölgesinden ayrılmayan ve deniz yüzeyinin 15 metre kadar altında bulunan bu bölgede aynı ahtapotların oluşturduğu bir bölge olduğu anlaşılınca, buranın bir "ahtapot şehri" olduğunu anlayan araştırmacılar gerçekten ilginç bilgiler elde etti. Ahtapotlar burada hep birlikte yaşamakla kalmıyorlar, aynı zamanda birbirleriyle iletişime geçiyor, zaman zaman birbirlerine oldukça yakın davranıyor ve bölgesinde tehdit oluşturduğunu düşündükleri canlılara karşı bölgelerini koruyorlar.

Bölgeyle ilgili araştırmaları devam eden araştırmacılar, "Oclantis" ile ilgili yaklaşık 10 saatlik bir görsel veri ve bir de bilimsel çalışma yapmışlar. İnsan türünden bile daha fazla türlerinin devamını sürdürebileceği tahmin edilen ahtapotlarla ilgili daha başka hangi bilgiler çıkacağı bilinmez. Peki siz bu, "şehir kuran ahtapotlar" ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce bizden sonraki entelektüel yaşam türü ahtapotlar mı olacak?