Commonwealth, Müşterilerin Bilgilerini Yanlışlıkla Sızdırdı

Avustralya'nın en büyük bankalarından biri olan Commonwealth Bank of Australia, yanlış adrese e-posta göndererek 10.000 müşterisinin bilgilerini sızdırmış oldu.

51.800 çalışanı ve yıllık 26 milyar avustralya doları geliriyle ülkenin en büyük bankalarından olan Commonwealth, büyük bir hataya imza atarak müşterilerinin bilgilerini 3. kişiler ile paylaştı. Banka müşterilerin verilerini içeren e-postaları tam 651 kez yanlış adrese göndererek bu konuda belki de bir rekora imza attı.

Avustralya'da faaliyet gösteren Commonwealth bankası, personellerinin 10,000 müşterinin verilerini içeren 651 e-postayı, yanlışlıkla bankanın “cba.com.au” adlı adresi yerine ABD merkezli siber güvenlik şirketine ait bir alan adı olan “cba.com” adresine gönderdiklerini itiraf etti. Sorunu çözmek adına şirketin geçen yıl Ocak ayında ".com" alan adına gönderilen dahili e-postaları engellemeye başladığı ve geçen yıl Nisan ayında alan adının satın alındığı bildirildi.

Bankanın perakende bankacılık hizmetleri için aktif grup yöneticisi olan Angus Sullivan yaptığı açıklamada, araştırmaların sonucunda yapılan hata dolayısıyla hiçbir müşterinin verilerinin kötüye kullanılmadığını tespit ettiklerini aktardı. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmamasına rağmen müşterilerin veri güvenliği ve gizlilik sorunları hakkında bilgilendirilmek istediklerini ve etkilenen müşterilerle iletişime geçmeye başladıklarını belirtti. Son günlerde kullanıcıların veri güvenliği ve gizliliği büyük bir tartışma konusu haline gelmiş durumda. Sonucunda kötü bir senaryo ortaya çıkmamış olsa da Commonwealth bankası çok daha büyük bir felaketin eşiğinden dönmüş gibi duruyor.