Avustralya'da Bir Çocuk iPhone X Sırasını Sattı

Avustralya'da yaşayan Lee Cselko, önceden girdiği iPhone X sırasına 500 dolar karşılığında sattı.

Apple'ın iPhone X telefonuyla ilgili ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Telefonu alanlar yerlerinde duramayıp dans ederken Avustralya'nın Sidney kentinden gelen bir haber helal olsun dedirtti. Lee Cselko adlı küçük bir çocuk Apple Store'un önününe koltuğunu bırakarak sıraya girdi. Daha sonra koltuğunun üzerine "Şu anda gerçekten bir iPhone X ister misiniz?" yazılı bir karton bıraktı.

Lee Cselko, iPhone X alma çılgınlığına kapılan bir müşteri bularak 25. sırada olan yerini 500 dolar karşılığında sattı. Teknoloji ve tüketim çılgınlığı her şartta para kazandırıyor. Siz ne düşünüyorsunuz çok akıllıca değil mi?