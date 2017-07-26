Avustralya'da bir çift, dev av örümceği ile karşılaşınca ne yapacaklarını şaşırdı. Ancak çoğu insanın aksine onu öldürmeyi düşünmeyen çift, üstüne bir de isim koydular.

Kafanızı çevirdiğinizde dev bir örümcekle karşı karşıya gelseydiniz yapacağınız şey ne olurdu?

Avustralyalı bir çift, yemek yaptıkları sırada camlarına tırmanmış dev bir örümcek olduğunu gördüler.

Avustralyalı olmak böyle bir şey mi bilmiyoruz, ancak çift onu öldürmek istemediklerini, onun gitmeye zorladıklarında hayvanın bundan hoşlanmadığını söylediler. Söylediklerine göre örümcek hala kendileriyle birlikte yaşıyormuş. Üstelik bir ismi bile var: Aragog.

Örümceğin farklı bir yere taşındığını ve onu görmediklerine çok da mutlu olmadıklarını söylediler -çoğu insan öyle bir şey gördüğünde üç gün uyku uyuyamaz-.

Bu mükemmel davranışları için çifti kutluyoruz. Başka biri olsa örümceği öldürmek için elinden geleni yapar, bunu yaparken camı da yerle yeksan ederdi.