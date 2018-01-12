Arabaya Atlayan Zehirli Yılan, Sürücüyü Şaşkına Çevirdi

Doğal yaşamı ile ünlü Avustralya’da kırmızı-siyah renklerine sahip kalın bir zehirli yılan, arabaya atlayarak sürücüde panik yarattı.

Tek başına bir kıtaya yayılması ile dünyanın en güzel ülkelerinden birisi olan Avustralya, adından genellikle doğal yaşamı ile söz ettirir. Gördüğünüzde kafanızı kuma gömmenizi sağlayacak yüzlerce vahşi hayvanın yaşadığı Avustralya, Afrika’dan sonra vahşi hayvanların en çok yaşadığı kıta durumunda.

Durum böyle olunca Avustralyalı sürücüler pek çok farklı türde örümcek ve benzeri böcek türlerini arabalarında görmeye alışmış durumdalar. Bu tarz olayları reklam yapmaya bile gerek yok, ancak Güney Galler eyaletinde bu olayın biraz fazlası yaşandı. Çarşamba günü yolculuğa çıkmaya hazırlanan Ted Ogier, arabasının sol aynasında kırmızı-siyah karışımı kalın bir yılan fark etti. Normalde iş vereni için teslimat yapan Ogier, yılanı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Yılan muhtemelen serin bir gecede motorun sıcaklığına kanmış ve arabanın aynasına ulaşmak için aracın kaputunu kullanmıştı. Ogier, ABC kanalına yaptığı açıklamada, “Kaputun altındaki motor bölmesinin altına gidecekti muhtemelen. Orası sıcaktı” dedi.

“Birkaç kez pencereye dokunuyordu, tabii ki içeri girmek istiyordu” diyen Ogier’in karşısında Pseudechis porphyriacus türüne ait bir yılan vardı. Avustralya’nın doğu kıyısında yer alan bu yılanlar, son derece yaygın ve bir o kadar da zehirlidirler. Buna rağmen ısırıkları çok nadir ölümle sonuçlanır. 2005-2015 yılları arasında 117 ısırık vakası yaşanmış, bunların hiçbiri ölümle sonuçlanmamış. Buna rağmen son derece korkutucu olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Ogier, karnı kırmızı, üst derisi siyah olan yılanı arabadan indirmek için arkadaşı Kaie Pearse’i çağırdı. İkili bir sopa yardımı ile zehirli yılanı araçtan indirmeyi başardılar. Zaten genel olarak çekingen olan bu yılan, arabadan iner inmez çalıların arasında kayboldu. Ogier muhtemelen şehirler arası yolda yol kenarında durduğunda yılan da onunla birlikte araca atlamış.

Avustralya’da evinizden veya aracınızdan bir yılan çıkarmanız gerektiğinde Avustralya hükümeti, lisanslı bir yerel herpotolog ile görüşmenizi öneriyor. Bulunduğunuz bölgenin belediyesinin bu şekilde yılan timleri bulunuyor. Peki, aynı durum sizin başınıza gelseydi ne yapardınız? Yorumlarınızı bekliyorum.