Avustralya'da Kediler, Birer Ölüm Makinesine Dönüştüler

Binlerce hayvan türüne ev sahipliği yapan Avustralya'da çok ciddi bir sorun yaşanmaya başladı. Ülkedeki kediler yüzünden kuşların nesli tükenme noktasına geldi.

Evlerimizde beslediğimiz o sevimli, tontiş kediler var ya, Avusturalya’nın en büyük sorunlarından birisi olmaya başladı. Çünkü kediler her şeyi öldürüp tüm ekosisteme zarar vermeye başladılar. İster aslan, kaplan gibi devasa yırtıcılar olsunlar, isterse de evlerimizde beslediğimiz sevimli kediler olsun, bir şekilde öldürdükleri kuşların sayısı o kadar fazla ki birçok tür yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Avustralya’da kediler dışında sizi görerek akşam yemeği yapacak pek çok tür var, ancak hiçbiri kediler kadar açgözlü değil. Yapılan yeni bir araştırmaya göre Avustralya genelinde kedilerin “her gün” 1 milyon kuşu öldürdükleri düşünülüyor.

Biological Conversation(Biyolojij sohbet) isimli dergide yayınlanan araştırmada, Avustralya’daki vahşi kedilerin her yıl 316 milyon kuşu öldürdüğü, evcil kedilerin ise 61 milyon kuşun ölümüne sebep olduğu açıklandı. Bu devasa rakam, bilim insanlarını korkutmaya başladı.

Araştırmayı yöneten Charles Darwin Üniversitesi’nden John Wounarski, “Herkes kedilerin kuşları öldürdüğünü biliyor, ancak bu çalışma ulusal düzeyde yırtıcılığın miktarının şaşırtıcı düzeyde olduğunu gösteriyor” dedi. “Pek çok türün yok oluşuna neden olabilir” diyen Wounarski, olayın ciddi bir konu olduğunu bu şekilde dile getiriyor.

93 farklı anketten derlenen verilere göre yırtıcı kediler 338 farklı kuş türüne olumsuz etki ederken, 70 farklı türü yok olma tehlikesi ile baş başa bıraktı. Sorunu çözmek isteyen Avustralya, yerli türlerin yok olmasını önlemek için 170.000 dönümlük bir alanı çevreleyip burayı “kedi içermeyen bölge” olarak belirledi.