Dev Örümcek Kolonisi Bir Evin Bahçesini İşgal Etti!

Avustralya, dünya üzerinde doğa ile modern hayatın en fazla iç içe olduğu yerlerden. Hal böyle olunca evinizin bahçesinde her türlü tuhaflıkla karşılaşabiliyorsunuz.

Avustralya Queensland’da yaşayan Torkington ailesi, arka bahçelerinde onlarla komşu olmakta ısrar eden örümcek kolonisinden kurtulmanın yollarını arıyor.

Denise ve Sean Torkington çifti, çocuklarının trampleninin altında görünen şeyleri ilk başta çiy damlaları sandılar. Fakat trampleni kaldırdıktan sonra bunun devasa bir örümcek ağı olduğunu gördüklerinde büyük bir korkuya kapıldılar.

Denise, kocasının örümceklerin korkup kaçması için ağı tekmeleyerek bozduğunu fakat koloninin cevap olarak daha da büyük bir ağ inşa ettiğini söyledi.

Genç kadın, sorunla ilgili çözüm bulabilmek için Facebook’ta bahçe işleri odaklı bir gruba durumu anlattı. Gelen yorumlar son derece cesaretlendiriciydi: ‘’Her şeyi yakın ve oradan kaçın’’

Aile son olarak çözümü bir haşere temizleme şirketinden yardım almakta buldu, fakat yeniden gelmemeleri için ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini söylüyorlar.

Avustralya’da farklı türlerde ve boyutlarda çok fazla örümcek bulunuyor. Örneğin kedi boyutunda bir örümcek ile burun buruna gelen çiftin haberini okumak isterseniz aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.