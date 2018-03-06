Avustralya’da Dünyanın En Eski Şişe Mesajı Bulundu!

Avustralya’da bir kumsalda dolaşan çift, bir Alman gemisinden atılan içki şişesinin içine bırakılmış 132 yıllık mesaj buldular.

Şimdiye kadar bulunmuş en eski şişe mesajı 1034 yılında, denize bırakılmasının üzerinden 108 yıl, 3 ay, 18 gün geçtikten sonra Danimarka’da bulunan bir şişe mesajına aitti.

132 yıllık mesajı bulan kişi, Tonya Illman isimli bir kadın. Kocası Kym Illman’la birlikte Guardian gazetesine açıklamada bulunan Illman, eşinin şişeyi önce çöp zannettiğini, fakat üzerindeki kabartma harflerinin ilginç olması sebebiyle kütüphanelerinde güzel duracağını düşünerek eve götürdüğünü anlattı.

Şişe, içinde 12 Haziran 1886 yılında denize bırakılmış Almanca bir mesaj barındırıyordu. Mesajı fırına koyarak 5 dakika boyunca kuruttuklarını (bu işlemi sanırım kelimeleri daha net seçebilmek için uygulamışlar) belirten Illman, "Temel Almancam var. Mesajda şişeyi bulan kişinin bulduğu yerin koordinatlarını ve tarihi yazması ve geri göndermesi isteniyordu" şeklinde konuştu.

Batı Avustralya Müzesi, Deniz Arkeolojisi küratör yardımcısı Ross Anderson tarafından yaşı onaylanan mesaj, Paula isimli Alman yelkenli gemisi tarafından 12 Haziran 1886 yılında Avustralya kıyısına bırakılmış.

O tarihlerde Alman gemileri, okyanus akıntılarını araştırmak adına 69 yıl süren deney kapsamında denize binlerce şişe mesajı atmıştı. Şişelerin içindeki formlarda şişenin atıldığı gemiye ait koordinatlar, geminin rotası, geminin adı ve mesajın bırakıldığı tarih yer alıyor. Mesajda, şişeyi bulanların mesajı buldukları yerin koordinatlarını boşluklara yazıp en kısa zamanda Hamburg’daki gözlemevine ya da en yakın Alman konsolosluğa ulaştırmaları isteniyor.