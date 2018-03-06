Avustralya, kripto para dünyasının fiziksel evrende daha çok bulunması için gazete bayilerinde Bitcoin ve Ethereum satışı yapıyor.

2017’nin kripto para vurgununun ardından Bitcoin ve Ethereum, pazar paylarını çok yukarılara taşıdılar. Dünyanın büyük bir bölümünde tanınan bu kripto paralar, bazı ülkelere daha çok para kazandırdı. Özellikle Avustralya’da 2016 yılında gazete bayileri tarafından satılan Bitcoin, Avustralya’nın kripto para piyasası için etkili oldu.

Avustralya yerel kripto para borsası Bitcoin Australia ve ödeme şekli Blueshyft ortaklığı sonucunda, ülke genelinde bulunan 1200 gazete bayisinden Bitcoin ve Ethereum satın alınabiliyor. Bunu yapmak için ilk başta akıllı telefonunuza dijital bir cüzdan uygulaması indirip, e-mail adresi ve telefon numarasıyla bu cüzdanı güven içine almanız gerekiyor. Daha sonra gazete bayisinde ortaya çıkan “QR kodu” ile sorunsuz bir şekilde ödeme yapabilirsiniz.

Yeni kripto para aldığınız sırada yüzde 5 oranında komisyon alan Bitcoin Australia, dijital paralara güveni olmayan insanları kripto dünyasına kazandırmak için gazete bayileriyle karşılarına muhatap edinebilecekleri birini koyuyor. Satın alan kişiyle güven ilişkisi kurmak istediklerini belirten Bitcoin Australia CEO’su Rupert Hackett, müşterilerin elle tutulmayan bir ürün konusunda daha çekingen olduklarını belirtti.

Gazete bayilerinden Bitcoin satışı ilk olarak 2016 yılında başlamış, Ethereum’a ilginin artmasının ardından iki kripto para şeklinde ilerleye karar vermişler. Bu olay yalnızca kripto paradan gelir elde etmek isteyenlere değil, bütün dünyanın dijitalleştiği bir dönemde gazete satamayan bayilere de yardımcı oluyor.