Avustralya’da Keşfedilen Ürkütücü Deniz Yaratıkları!

Avustralya'da geçtiğimiz ay bir araştırma için okyanusun 4000 metre derinliğine dalan bir grup bilim insanı yüzeye geri döndüler. Ekip, birbirinden ilginç deniz canlılarını da beraberlerinde getirdiler.

“Dünya küçük” deyimini en az bir defa hayatınızda kullanmışsınızdır. Dünyanın küçük olduğunu biliyoruz, ancak henüz sandığımız kadar da küçük bir yer değil. 2020’de Mars’a gitme hazırlıkları yapsak da, insanoğlu olarak hala yaşadığımız gezegeni ve ekolojisini tam anlamıyla çözebilmiş değiliz. Avustralya’da bir grup bilim insanı, okyanusun 4000 metre derinliğine bir keşif gezisi düzenlediler. 31 gün süren bu keşif gezisi sırasında, onlarca tuhaf deniz canlısı bulundu. Yüzsüz deniz yaratığından balina kemiklerine dek bir dizi canlı bulunurken okyanusun topografisi de çıkarıldı. Onlardan bazılarını aşağıda göreceksiniz.

Yüzsüz Balık

Kurabiye Köpek Balığı

Kızıl İskeletli Yengeç

Fıstıkezmesi Kurdu

Dumbo Octopus

Zombi Kurdu

Kızıl Tabutbalığı

Ejderha Balığı

Deniz Domuzu

Et Yiyen Kabuklu Canlı