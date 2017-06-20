Avustralya’da Keşfedilen Ürkütücü Deniz Yaratıkları!

“Dünya küçük” deyimini en az bir defa hayatınızda kullanmışsınızdır. Dünyanın küçük olduğunu biliyoruz, ancak henüz sandığımız kadar da küçük bir yer değil. 2020’de Mars’a gitme hazırlıkları yapsak da, insanoğlu olarak hala yaşadığımız gezegeni ve ekolojisini tam anlamıyla çözebilmiş değiliz. Avustralya’da bir grup bilim insanı, okyanusun 4000 metre derinliğine bir keşif gezisi düzenlediler. 31 gün süren bu keşif gezisi sırasında, onlarca tuhaf deniz canlısı bulundu. Yüzsüz deniz yaratığından balina kemiklerine dek bir dizi canlı bulunurken okyanusun topografisi de çıkarıldı. Onlardan bazılarını aşağıda göreceksiniz.
Yüzsüz Balık
Kurabiye Köpek Balığı
Kızıl İskeletli Yengeç
Fıstıkezmesi Kurdu
Dumbo Octopus
Zombi Kurdu
Kızıl Tabutbalığı
Ejderha Balığı
Deniz Domuzu
Et Yiyen Kabuklu Canlı