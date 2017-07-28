Avustralya'da Elektrikli Otomobiller İçin 2000 Kilometre Yol

Avustralya, tüm dünyaya örnek olacak bir projeye başlayacağını duyurdu. Proje kapsamında elektrikli arabaları hareket ederken şarj edecek 2000 kilometrelik yol inşa edilecek.

Ülkemizde hala pek bulunmamasına rağmen dünya geneline baktığımızda sayıları her geçen gün artan elektrikli arabalar, hak ettikleri yollara kavuşmaya başlıyorlar. Avustralya, bütün ülkelere örnek olacak bir projeyle elektrikli otomobiller için toplamda 2000 kilometrelik yol inşa edecek.

Bu yollar sayesinde vatandaşlarını elektrikli araç alımına teşvik etmek isteyen Avustralya, 18 şehir ve kasabada arabanız hareket halindeyken şarjını doldurmanıza olanak tanıyacak.

Dünyanın daha temiz bir yer olması için çalıştıklarını belirten Avustralya’nın yollardan sorumlu bakanı Steven Miles, “Bu proje çok iddialı, ancak araç devriminde mümkün olduğu kadar çok kişi tarafından destek istiyoruz. Bu yollar düşük emisyonlu bir geleceğe geçiş sürecimizin bir parçası” dedi.

Miles’ın açıklamalarına göre elektrikli otoyollar ilk başta herkese ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu sayede mümkün olduğu kadar çok insan elektrikli araca geçebilecek.

Avustralya, bu otoyollar dışında ülkenin neredeyse her bölgesine elektrik şarj istasyonları kurmuş durumda. Bu şarj istasyonları bir aracı yaklaşık 30 dakika içerisinde şarj edebiliyor.

Ülkemizde şarj istasyonlarının yetersizliğinden dolayı henüz göremediğimiz elektrikli araçlar tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Bu konuda Amerika, Avustralya gibi öncü ülkeler yol üzerinde giderken, arabanızı şarj edebileceğiniz elektrikli yollar da geliştirmeye başladılar.