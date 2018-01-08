Avusturalya Elektrikli Uçakların Deneme Uçuşlarını Başlattı

Elektrikli otomobiller yavaş yavaş hayatımıza girerken, elektrikli hava araçları Avusturalya semalarında uçmaya başladı bile.

Geçtiğimiz aylarda, elektrikli otomobiller için, araçlar yol üzerinde hareket ederken şarj da olabilecekleri, 2000 Km'nin üzerinde özel yol inşa edeceğini açıklayan Avustralya hükümeti, elektrikli araçlarla ilgili gelişimleri takip etmeye ve ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Bu kez gündemlerinde elektrikli uçaklar var.

Slovenya menşeli Pipistriel hava aracı geliştirme şirketi, geçtiğimiz hafta itibarı ile Pipistrel Alpha Electro adını verdikleri elektrikli uçağın deneme sürüşünü gerçekleştirdi. 2 adet lityum-iyon pille çalışan araç, yaklaşık 1 saat boyunca gökyüzünde kalabiliyor. Bu süreye ek olarak, her ihtimale karşı rezervinde 30 dakikalık bir de ek şarj barındırıyor. Aracın içerisindeki bu lityum piller, toplamda 1.000 saatlik bir uçuş süresi vaadediyor.

Alpha Electro'nun test uçuşları Batı Avustralya'daki Jandakot Airport havalimanında gerçekleştiriliyor. Aynı havalimanında yer alan, araca özel tasarlanmış şarj istasyonu sayesinde, cihazın tam depo şarj edilmesi sadece 1 saat sürüyor. Uçak deyince sizin de aklınıza gelen ilk birkaç şeyden biri çıkardıkları gürültü ise Alpha Electro gürültü konusunda da oldukça yenilikçi. Nitekim aracın, özellikle kalkışını inanılmaz bir sessizlikle gerçekleştirdiği söyleniyor.

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde havacılık alanında bir devrim olması beklenen elektrikli uçak dönemini başlatan araçlardan biri olacak Alpha Electro için yapılan kısa vadeli planlarda, aracın gökyüzünde daha fazla kalmasını sağlayabilecek çalışmalar yapılması ve 5 kişiye kadar yolcu kapasitesiyle kısa mesafeli gezi uçuşlarına başlaması yer alıyor. Siz ne dersiniz, bu yeni gelişmeler önümüzdeki dönemlerde daha ucuz ve doğaya daha az zararlı uçuşlar yapmamızı sağlayacak mı?