Avustralya Kıyılarını Köpek Balığından Drone'lar Koruyacak

Yapay zekaya sahip dronlar, Avustralya kıyılarında gerçekleşebilecek saldırıları, köpek balıklarını kolay bir şekilde algılayarak önleyecek.

Dünyanın bazı bölgelerinde çok fazla köpek balığı saldırısı gerçekleşiyor. Uzmanlar bu saldırıları önceden belirlemek ve ona göre önlem almak isteseler de her zaman başarılı olamıyorlar çünkü insanlar genel anlamda, gökyüzünden bu balıkları tespit etmekte pek iyi sayılmazlar. Bu durum da köpek balığı riskine sahip plajlardaki yüzücüleri olumsuz yönde etkiliyor.

Köpek balığı saldırılarına bir çözüm bulmak isteyen Avustralya, yüzde 90 doğruluk payına sahip bir yapay zeka geliştirdi. Bu yapay zeka ile dronlar gökyüzünden köpek balıklarını oldukça yüksek olasılıklarla tespit ediyor. Sistemin Eylül ayı itibariyle kullanıma sokulması düşünlüyor. Çünkü böylesine otomatikleştirilmiş bir sistem hayat kurtarmak için hızlı ve güvenilir olabilir.

Dronların yapay zekaları aslında özünde birer öğenmeye dayalı sistemlerdir. Ekip, dronların sürekli gelişeceğini ve çok daha yüksek doğruluk payına ulaşacaklarını düşünüyor. Bunun nedeniyse, sürekli öğrenmeye yatkın bir yapay zeka, bir süre sonra en doğru kararları verebilecek. Ayrıca bu yöntem yunusların, balinaların ve diğer deniz canlılarının popülasyonları üzerinde yapılacak araştırmalarda da kullanılabilecek.

Herhangi bir uçma zaman dilimleri bulunmayan dronlar, gerektiği taktirde yardıma ihtiyacı olan insanlar için de devreye girecek. Üstelik bu dronlar, sahip olacakları iticilerle, tespit edilen köpek balıklarının kaçmasını önleyecek.

Avustralya, tam anlamıyla tüm umutlarını elbette sadece dronlara bağlamış değil. Ülkenin kuzeydoğu kıyılarında, köpek balıklarının girmelerini engelleyecek ağ sistemleri de kuruluyor. Ancak olası bir kaçak durumunda, köpek balıkları deniz kıyılarına ulaşmadan, dronlar yardımıyla tespit edilecek ve herhangi bir tehdit durumu söz konusu olmayacak.