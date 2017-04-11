Canlı yayında kameraya hazırlıksız yakalanan spiker işinden oldu fakat sosyal medyada büyük bir destek topladı.

Avusturalyalı haber spikeri Natasha Exelby, yayın sırasında dalgınlığına mani olamıyor ve kamera kayıda girdiğinde kalemi ile oynarken yakalanıyor. Durumu fark edip verdiği korku dolu tepki ise olduğu gibi canlı yayına aktarılıyor.

Sadece birkaç saniye süren bu sempatik tepkisi sonrasında Exelby, sosyal medyada özellik dev medya simaları tarafından tartışma konusu oluyor. Sebebi ise işini yaptığı Avusturalya’daki ABC kanalının sözleşmesine son vermesi.

Exelby, Twitter üzerinden işine son verildiğini duyan herkesin kendisine destek vermeye başlamasıyla birlikte kendisi tutamayıp olanlar hakkında ilk kez konuşma gereği hissediyor.

“Hepinize cömert destekleriniz için teşekkürler. En iyi vakitlerimde değilim. Kendim ve büyüleyici kalemim sizi büyük bir şerefle selamlıyoruz”

Spikere twtitter üzerinden #PutYourBloopersOut ve #istandwithnatasha etiketleriyle birlikte tüm dünyadan destek yağmaya devam ediyor.