Avustralya'nın İnternet Kablolarını Çiğneyen Papağanlar!

Avustralya'da, tepeli papağanların, internet sağlayıcısı geniş bant kablolarını çiğneyerek verdikleri zararın bilançosu 61 bin dolar.

BBC'nin haberine göre, Avustralya'nın Ulusal Geniş Bant Ağı (NBN), ülkeye özgü "tepeli papağanlar" tarafından çiğnenen kabloların onarımına 61 bin dolar harcandığını açıkladı. NBN, her gün hasarlı yeni kablolar bulunması nedeniyle faturanın artacağından endişe ediyor.

Meyve, kabuklu yemiş ve ağaç kabuğuyla beslenen tepeli papağanların, uzmanlar kabloların rengi ya da duruşuna aldanmış olabileceği düşünülüyor. Yetkililerin artık, kuşlardan korumak için onarılan kabloları, her biri yaklaşık 10 dolar olan malzemeyle kapladığı kaydedildi.

3 milyar dolara mal olan geniş bant ağı Avustralya halkınca yavaş olmakla eleştiriliyor. Kısa süre önce yayımlanan bir rapora göre, ağ, internet hızında dünyada 50'nci sırada bulunuyor. Papağanların saldırısıyla birlikte eğer internet ağında olan sıkıntılar artmaya devam ederse, Avustralya hükümeti gün geçtikçe daha büyük eleştirilere uğrayacağı düşünülüyor.

Yani açıkçası internet alt yapısıyla ilgili onlarca sorun duymuştuk, ama papağan kemirmesi sorununu biz de ilk defa duyuyoruz. Umarız bizim ülkemizdeki internet sağlayıcılarının sorunları da "papağanlardan" kaynaklanıyordur.