Hollandalı bir öğrenci, yaz tatili için gitmek istediği Avustralya’nın ünlü şehirlerinden Sydney yerine yanlışlıkla aynı isme sahip Kanada’nın Sydney kasabasına uçtu.

18 yaşındaki Hollandalı öğrenci Milan Schipper için ‘bu yılın en bahtsız insanı’ yakıştırmasını yapmak, sanırım yanlış olmaz. Zira yorucu bir eğitim yılının ardından yaz tatilini geçirmek için Avustralya’nın ünlü tatil kenti Sydney’e uçmak isteyen Schipper, uçaktan indikten sonra hayatının şokunu yaşadı.

Aslında Toronto aktarmalı gittiği için burada uçak değiştirdiklerini ve bindiği ikinci uçağın ‘Bizi Sydney’e nasıl götürecek?’ şeklinde kafasında soru işareti oluşturacak kadar küçük olmasından ‘kıllandığını’ söyleyen Schipper, uçaktan indikten sonra 1.5 derecenin bile sıcak sayıldığı Kanada’nın Sydney kasabasında olduğunu acı bir şekilde fark etmiş.

Bileti ucuz olduğu için satın aldığını söyleyen Schipper, satın alım işlemini ‘herhalde Sydney adında başka bir yer yoktur’ şeklinde düşünerek gerçekleştirmiş. Öğrencinin yaşadığı bu acı tecrübeye karşılık olarak havayolu şirketi jest yaparak öğrenciyi Amsterdam’a ücretsiz olarak geri göndermiş -Avustralya’daki Sydney’e gönderselermiş çok daha şık olurmuş-.

Buna benzer olay ilk kez yaşanmamış. 2002 yılında İngiliz bir çift de Schipper’in yaptığı hatanın aynısını yapmış, Avustralya yerine Kanada’ya uçmuş. Aranızda bir çılgınlık yapıp Avustralya - Sydney’e uçmak isteyenler varsa tavsiyemiz, bileti satın almadan önce ‘doğru yer’ olup olmadığına ikna olmak için 4-5 kere kontrol etmeniz. :)