Avustralya, gün geçtikçe daha da popüler hale gelen e-spor piyasasında öne çıkmak için E-spor Yüksek Performans Merkezi'ni açtı.

Sidney'de açılan merkez ülkenin önde gelen League of Legends takımı LG Dire Wolves'ün yeni üssü olacak. Tesis, Sidney Teknoloji Üniversitesi'yle kurulan ortaklık kapsamında göz izleme ve performans analizi yapan son teknolojik cihazlarla donatılacak. Bu tesisle birlikte Avustralya, e-spor takımlarına büyük bir hizmet sunmuş olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Riot Games'in Avustralya Esports Başkanı Daniel Ringland, tesisin bölgede türünün ilk örneği olduğunu belirterek şimdiye kadar bazı League of Legends takımlarının geleneksel spor eğitim tesislerine gittiğini söyledi.

Avustralya e-spor alanında Çin, İngiltere ve Güney Kore'nin tartışılmaz oligark yapısının dışında bulunuyor. LG Dire Wolves'un sahibi David Harris de konuyla ilgili yaptığı açıklamada kendilerinin ülke olarak e-spor alanında birkaç yıl geride olduklarını ve uluslararası sahada rekabet etmenin zor olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, Sidney'de kurulan tesis gibi tesisler altyapı görevi görerek yakın gelecekte Avustralya'yı espor alanında yükselişe geçireceği düşünülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz ülkemizde de böyle tesisler kurulmalı mı?