Avustralyalı Adamın, Bir Şirketin Facebook Sayfasına Yaptığı Şikayet Kısa Sürede Viral Haline Geldi

Avustralyalı bir adam, bronzlaştırma kiti satan bir markanın Facebook sayfasına şikayette bulundu ve bu paylaşım kısa sürede viral haline geldi.

Amcasının düğünü için Sydney’de bulunan Avustralyalı Matt Edwards, düğüne hazırlanan nişanlısının sırtına bronzlaştırma işlemi uygulama görevini üstlendi. Ancak bronzlaştırma kitinin içinde bulunan eldivenler o kadar küçüktü ki, bunu yapmayı oldukça zorlaştırıyordu. Edwards da bronzlaştırma kitini satan Bondi Sands şirketinin Facebook sayfasına bununla ilgili bir şikayette bulundu.

Edwards, şikayetinde “Nişanlım, diğer birçok kadın gibi bronzlaştırma ürünlerinizi seviyor ve onlarla ilgili herhangi bir şikayeti yok. Fakat benim var.” dedi ve ortalama büyüklükte sayılabilecek bir ele sahip olduğunu, fakat bu eldivenlerin çoğu erkeğin eline uymayacağını düşündüğünü belirtti. Nişanlısının, onun yaşadığı sorunu dikkate almadan şirketin ürünlerini kullanmaya devam edeceğini belirten Avustralyalı adam, şirketten daha büyük eldivenler yapmasını ya da sevdiği kadına yardım etmek isteyen erkekler için ekstra eldiven sağlamasını rica etti.

Edwards’ın bu paylaşımı, Facebook’ta kısa sürede viral haline geldi. Şu anda bu paylaşım, yaklaşık olarak 34.000 beğeni ve 9.700 civarında ise yorum almış durumda.