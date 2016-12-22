Avustralyalı Robot Dalgıç, Antarktika'nın(!) 30 Metre Altında Bitki Örtüsü Buldu

Antarktika'da araştırmalarda bulunan Avustralyalı ekip, ROV isimli robotu uzaktan kontrol ederek, 30 metre derinliğe dalış yaptılar. Denizin derinliklerinde, bitki örtüsüne rastladılar.

Avustralya’nın Antarktika için oluşturduğu organizasyon, “Remotely Operated Vehicle” isimli bir araç yaptı. Kısa adı “ROV” olan bu araç ile O’Brien Körfezi'nde araştırmalar yapan ekip, birçok görüntü elde etti. Yüzeydeki buzu kıran ROV, buz gibi suyun içine dalarak bazı görüntüler elde etti. Okyanusun derinliklerinde bu şartlarda karşılaşılan bitki örtüsü ise herkesi şaşkına çevirdi.

O’Brien Körfezi'nde yapılan dalış, Casey araştırma merkezinin hemen yakınında bulunuyor. Yüzey tamamen buzla kaplı ve donmuş durumda; ancak bu buz kütlesi, yüzeydeki soğuk havayı deniz dibine geçirmiyor. Yüzeyin 30 metre altına dalan ROV, buradaki sıcaklığı 1.5 derece olarak ölçtü. Yılın yaklaşık 10 ayında yüzeyin donmuş halde bulunması, burada bir yaşam oluşmasını sağlayabilmiş.