Avusturalya, Apple'ın geçen sene güncelleme sorunu yakalandığı "Hata 53" felaketinin henüz bitmediğini açıkladı. Tüketici haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, hatayla karşılaşan her kullanıcı için para cezası isteniyor.

Bildiğiniz gibi geçen sene Apple’ın başı bir hayli ağrımıştı. Şirketin yaptığı bir yazılım güncelleştirmesinin ardından bazı iPhone’ların Touch ID hatası olarak Hata 53 ile karşılaşmasını izlemiştik. Son derece tehlikeli bir hata olan “Hata 53”, telefonu kullanılamaz hale sokuyor ve kullanıcıların mecburen telefonlarını eski sürüme taşımasına sebep oluyordu. Birçok kullanıcı bu mesajı geçemeyerek telefonları üçünçü taraf teknisyenlerde tamir ettirmek zorunda kalmıştı.

Avusturalya Rekabet ve Tüketici komisyonu(ACCC), Apple’ın geçen yıl ortaya çıkan bu hatasının tüketici yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle şirket aleyhine dava açtı.

Dava, cihazlarını güncelledikten sonra karşılaştıkları “Hata 53” mesajı ile ilgili olmakla birlikte çok ciddi yaptırımlarla geliyor. Apple, geçen sene bu konudan dolayı herkesten özür dilemişti ve etkilenen cihazların nasıl düzeltileceğini açıklayan açıklayıcı bir makale sunmuştu. Ancak yine de birçok kullanıcının zarar görmesi engellenemedi. Federal davayı açan ACCC, Apple’dan finansal cezalar ödemesini istiyor. Wall Street Journal’a göre, ihlal başına 1.1 milyon Avustralya doları(829.000 dolar) isteyen davacılar, toplamda kaç ihlalin meydana geldiğini tanımlamaya çalışıyor. Apple, konuya ilişkin açıklamayı henüz yapmadı ancak bu hatanın gerçekleştiği zamanda çok fazla kişinin bu hatayı aldığını söyleyebiliriz.

ACCC Başkanı Rod Sims, “Apple’ın müşterilerine daha önce üçüncü şahıs tarafından servis gerektiren bir arıza yaşatma durumu olduysa, müşterilerin arızalı bileşenler için ücret ödemeleri gerekiyor ve bu da tüketici haklarını ihlal ediyor.” dedi.

Avustralya Tüketici Hukuku, bir ürün satın alındığında amacına yönelik olarak “makul ölçüde uyacak” bir garantinin bulunmasını şart koşar. ACCC’nin de dava açmasından anlaşılacağı gibi Hata 53, müşterilerin suçu olmamakla birlikte faturasını müşterilerin ödediği bir hata olduğundan Apple’ın bu konuda bir çare bulması gerekebilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple’ın sağladığı “Hata 53” mesajı “bu ücretleri ödeyecek kadar” ciddi sorunlar oluşturabilir mi?