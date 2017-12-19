Coca-Cola Deneyi Neredeyse Ölümle Sonuçlanıyordu!

Kendi adına açtığı Youtube kanalında çeşitli deneyler gerçekleştiren Jacob Strickling, konuk olduğu televizyon programında neredeyse hem kendinin, hem de kadın sunucunun ölümüne sebep oluyordu.

Studio 10 isimli Avusturalya'da yayın yapan televizyon kanalında büyük çaplı bir facianın eşiğinden dönüldü. Canlı yayına konuk olarak çağırılan Jacop Strickling, kendisiyle birlikte yayını gerçekleştiren iki kadın sunucu eşliğinde Coca-Cola şişelerine sıvı nitrojen doldurup ters çevirerek gökyüzüne ateşlemeye başladı.

Strickling, sıra yeni şişeye geldiğinde yanındaki kadın sunucunun şişeyi tutmasını istedi. Huni aracılığı ile şişeye nitrojen doldurulurken kadın sunucunun durumun ciddiyetini fark edip 1-2 adım geriye çekilmesi, canlı yayında gerçekleşebilecek bir felaketin önüne geçti. Büyük bir hızla infilak eden ve gökyüzüne fırlayan şişe hem kadının, hem de Strickling'in kafasını teyet geçerek yanı başlarındaki ağacı parçaladı.

Canlı yayında herhangi bir önlem alınmadan, bilimsel hiçbir amaca hizmet etmeyen bu tip bir gösterinin 'deney' olarak adlandırılıp adlandırılamayacağı da ayrı bir tartışma konusu tabii. Şimdi sizleri videonun tamamı ile baş başa bırakıyorum: