Avusturya ve Avustralya Niçin Benzer İsimlere Sahipler?

Avusturya ve Avustralya birbiri ile karıştırılan isimlerden ikisi. Peki haritada çok farklı yerde bulunan bu iki isim, neden birbirlerine benziyorlar?

Aranızda hiç Avusturya ve Avustralya isimlerini karıştırmamış olanınız var mı? İsimlerin benzerliğinden dolayı, bu güne dek hiç karıştırmayan -yanlışlıkla da olsa - biriyle henüz karşılaşmadım. Ancak bu ülkeler arasındaki büyük farklar nedeniyle birbirine karıştırmak pek mümkün değil. Biri yıllarca kapısına dayanmakla gurur duyduğumuz Viyana şehrini de içinde barındıran tarihi, kültürü ve sanatıyla ünlü Avrupa ülkesi; diğeri ise dünyanın bir ucunda kanguruları, aborijinleri ve coğrafyası ile bambaşka bir yaşam alanı olan farklı bir kıta-devlet! Peki nasıl oluyor da isimleri birbirine bu kadar çok benziyor?

Avusturya, Almanca konuşulan ve eski Alman prensliklerinden Bavyera’nın da kendisine bağlı olduğu bir yerd. İsmi, diğer prensliklerin doğusunda olmasında kaynaklı olarak “Österreich” yani “Doğu’daki devlet” manasına geliyordu. Avustralya ise Latince’de “Terra Australis” yani “Güneydeki toprak” anlamına geliyor.

Coğrafi keşifler öncesinde insanlar henüz dünyayı tanımıyor ve güneyde büyük bilinmeyen bir toprak parçası olduğunu düşünüyorlardı. Buna “Terra Australis” ismini vermişlerdi. Avusturya ve Avustralya’nın aslında bir bağı yok. Her iki isim de farklı bölgelerin isimleridir. Ayrıca her iki isim de farklı dillerden gemektedir. Bu nedenle aralarında doğrudan bir bağ bulunmamaktadır. Fakat tesadüfen, kelimelerdeki sesler birbirlerine benziyorlar.