Dünya'nın engin uzay boşluğundaki biricik yoldaşı Ay, 2019’dan itibaren kendi 4G iletişim ağına sahip olacak. Gerekli çalışmalara başlayan SpaceX, Vodafone, Nokia ve Audi’den ilk detaylar geldi.

SpaceX’in Folcon 9 roketleri bu kez uydumuz Ay için insan yapımı bir iletişim uydusu taşıyacak. PTScientists adı verilen bir şirketle yapılan anlaşmada Vodafone, Nokia ve Audi’nin de adı geçiyor.

PTScientists CEO'su Robert Böhme, "Bu, güneş sisteminin sürdürülebilir olarak araştırılması için çok önemli bir adım" dedi ve insanlığın Dünya dışında etkin araştırmalar yürütmesi için gerekli alt yapının hazırlanmaya başladığının sinyalini ver.

PTScientists, aslında 20 milyon dolarlık Google Lunar XPrize isminde bir uydu tasarım ödülü için kurulan şirketti. Görevi, yüksek çözünürlüklü video ve fotoğrafları Ay’dan Dünya’ya gönderecek bir iletişim uydusu tasarlamaktı. Ancak yarışmaya bir kazanan açıklanmadan son verildi. Şirket ise Ay ile ilgili misyonunu genişletmek üzere yeni bir proje başlattı ve devlerin desteğini arkasında buldu.



Astronot Buzz Aldrin Ay yüzeyinde Audi'nin ürettiği aracı sürüyor, 1972.

Gelecekte uzaydaki iletişim altyapılarının inşasında görev almak isteyen şirket için Ay’daki 4G uyduları da bir ilk olacak. Uyduların teknolojik yapısı Vodafone tarafından desteklenecek, Nokia ise sistemin baş teknoloji sorumlusu olacak. Görevler kapsamında Ay yüzeyine iki adet Audi Lunar Quattro aracı gönderilmesi planlanıyor. SpaceX ise tüm sistemlerin taşımacılığını üstlenecek.

Ay’a özel 4G ağının 2019 yılında faaliyete geçirilmesi planlanıyor.