NASA, Ay'ın birçok bölgesinden görüntüler içeren ve oldukça detaylı yeni bir 4K video yayınladı.

İnsanlık olarak uzaya dair bilgimizi sürekli olarak artırıyoruz ve sınırları olmayan bu merak, kendimizi keşif yolları olarak da geliştirmemizi sağlıyor. Bundan 100 sene önce büyük bir sır olan Ay, şu an hakkında neredeyse her şeyi bildiğimiz, defalarca ziyaret ettiğimiz sıradan bir uydu haline geldi. NASA, yayınladığı bir video ile Ay'a dair bildiklerimizi, 4K bir tur hazırlayarak meraklıların ilgisine sunmuş.

Video, Lunar Reconnaissance Orbiter isimli uzay aracının 9 sene boyunca topladığı görüntülerden oluşturulmuş. Bu aracın elde ettiği görüntüler sayesinde ise Ay'a dair birçok önemli bilgi elde edilmiş. Sanal tur boyunca; Ay'ın kuzey ve güney kutupları, Apollo 17 misyonunun iniş bölgesi gibi birçok kritik yer gözlemlenebiliyor. Gelecekte Ay'a dair yapılacak keşif görevleri için de önemli veriler sunan görüntüler, yapılacak olası keşiflerin bölgelerinin belirlenmesinde kullanılacak.

Bu sene, önümüzdeki aylar içerisinde Avrupalı bilim insanları tarafından Ay zemininde yeni bir rota üzerinde çalışılacağı düşünülüyor. Araştırmanın hedefi ise 1971 senesinde Ay'ın yüzeyinde bırakılan NASA aracına ulaşabilmek. Böyle detaylı görsellerin oluşturulması ve incelenmesinin de bu tür araştırmalarda kolaylık sağlayacağı düşünülüyor.