Ay'a Giden Turistler Görmemize Çok Az Kaldı!

Starfighters şirketi, Ay'a turist göndermek için var olan tek müşterisini eğitmeye başladı bile. 2018 yılının sonuna kadar Ay'a, turistik amaçlı seyahatlerin gerçekleştiğini görebiliriz.

Gelecek yaz tatilinizi nerede geçirmeyi planlıyorsunuz? Antalya, İzmir ya da Muğla güzel bir dinlenme için iyi seçenekler olabilir. Belki biraz daha fazlasını yapıp yurt dışına da çıkabilirsiniz. Peki hiç bir turist olarak Ay’a gitmeyi düşündünüz mü?

Starfighters Inc., uzay turizmini başlatacak ilk şirket olabilir. Fakat Starfighters Inc’in hayalindeki uzay turizmi yörüngeye çıkıp geri Dünya’ya inmekle bitmiyor. Starfighters Inc, NASA ile gerçekleştirdiği yardım anlaşmaları sonucunda müşterilerini Ay’a götürmeyi vadediyor.

Şirketin şu an için tek bir müşterisi bulunuyor fakat ilerleyen yıllarda müşterilerinin artmasını umuyor. Şirket, uzay turistlerini yüksek G kuvvetleri, yer çekimsiz ortam gibi Dünya dışı koşullara alıştırmak için F-104 roketlerini kullanıyor.

F-104 roketleri ile Ay’a gitmek için eğitim almak çok güvenli gelmeyebilir. Fakat sesten iki kat hızlı gidebilen ve 90 derecelik keskin dönüş yapabilen bu jetler, Apollo görevlerine hazırlanan astronotları eğitmek için kullanıldı.

Starfighters CEO'su Rick Svetkoff yaptığı açıklama ile müşterilerinin uzayda karşılaşacakları şeyleri bilmeden ‘uzun’ bir yolculuğa çıkmalarının uzay turizmi sektörü için iyi olmayacağını, müşterilerinin son isteyeceği şeyin seyahat sırasında durumlarından rahatsız olmaları olacağını belirtti.

Starfighters, 2007 yılında ticari uzay uçuşları konusunda kendisine yardım etmesi için NASA ile bir anlaşma imzaladı. Bu da şirketin 2018 yılının sonuna kadar iki turisti Ay’a gönderme amacına ulaşmak için NASA’nın iş ortağı olan SpaceX ile birlikte çalışma yürütebileceği anlamına geliyor.