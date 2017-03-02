Ay'a Gideceklerin Pek Hoşlanmayacağı Acı Gerçek

Bu hafta başında Elon Musk tarihimizde ilk bir ilk olacak “Ay Turistleri” ile ilgili bir açıklama yapmıştı: SpaceX’in Ay turistleri herhangi bir aksilik çıktığında paralarıyla kurtulamayacak.

Bu hafta başında Ellon Musk tarihimizde bir ilk olacak “Ay Turistleri” ile ilgili bir açıklama yapmıştı:

Zaman olarak 2018’in 4. çeyreğini işaret eden Musk, sivillerin eğitilmeyeceğini tam anlamıyla birer turist olarak uzayda yer alacağını da belirtiyor.

“Peki bu kamyonla parayı bir hafta içerisinde dökecek turistler de kim?” diye aklımıza gelmiyor değil. Şu ana kadar Musk’ın yaptığı açıklamara göre bu kişiler seyahati garantilemek için depozito bile ödemiş. Kişilerin kim olduğu hakkında hala ayrıntılı bir bilgi yok.

Madem biz bu insanları sadece para ödeyebildikleri için uzaya gönderebiliyoruz, peki neden astronotlar aylarca eğitim görüyor? Üstelik gördükleri eğitimler sadece uzaydaki yaşam standartlarına alışmak için. Açıkçası bu sorulara henüz doyurucu bir cevap bulunmuyor.

NASA’nın astoronot eğitim programlarının uzaya çıkmaya aday bir insanı bile gözden kaçırmadığını biliyoruz. Çünkü bu tip seyahatler için fiziksel ve eğitsel donanım şart. Fizik, matematik, biyoloji ve ya bilgisayar mühendisliği alanında yakın zamanda mezun olması şartı aranan astronotlarda, mesleklerine ilişkin profesyonel bir deneyim de isteniyor. En azından insanlık tarihi boyunca biz böyle gördük, okuduk araştırdık. Aksi taktirde bizi feci şekilde kekliyorlar ve zaten çok kolay olan uzay seyahati için tüm bu çabalara (para dışında) gerek yok.

Gelelim zurnanın değişik sesler çıkardığı yere: Eğer bir şey olursa bu donanımsız ve eğitimsiz kişiler ayda ne yapacak?

Yukarıda saydığımız bütün şartların dışında fiziki olarak göreve uygun görülen astronot adayları tam tamına 2 yıl boyunca NASA’nın Astronot Seçim ve Eğitim Üssü’nde yetiştiriliyor. Bildiğiniz gibi uzay riskli bir yer ve basit bir sorun birçok önemli sorunu tetikleyip astronotları zorluyor. Çoğu zaman bilgi kapasitesi ve aldığı senaryolu eğitimler sayesinde astronotlar bu hataları büyümeden kontrol altına alıp, hayatlarını ve görevi kurtarıyorlar. (Tabi ki görev daha önemli, ne zannettiniz?)

Space X, varlıklı uzay meraklılarının bu isteğini tüm bu süreci göz ardı ederek gerçekleştireceğini açıklıyor. NASA’nın eski HRP başkanı Mark Shelhamer bile verdiği bir röportajda şöyle söylüyor: “Yeni bir uzay aracı ve yeni bir roket ile 2 yıl içerisinde bu pek mümkün değildir”

"Başarılı olan ve bir çok aksiliğin ekibin tecrübesiyle çözüldüğü görev Apollo 13’ten bu yana elbette çok fazla yol katettik. Fakat hala bir Ay yolculuğunun çözemediğimiz karmaşık riskleri bulunuyor."

Buraya kadar anlıyoruz ki Musk ve ekibi böyle bir proje için hazırlıkları pek önemsememiş gibi. Zira yeni seçilen iki kişinin bu yolculukta yer almak için 2 yıldan fazlasına ihtiyacı var, ki bilim insanı ve ya birer pilot olduklarını göz ardı ediyoruz.

Bir kaç ay içerisinde bir açıklama daha yapacağını dile getiren Musk, bu zor soruları yanıtlamaktan kaçındı.

“İnsanın uzay yolculukları hakkında bildiğim bir şey var: Her zaman beklenmedik bir anda gerçekleşir”

Musk ayrıca SpaceX’in tüm sağlık riskleri hakkında bilinçli olduğunu ve temkinli çalışmalar yürüttüğünü söylüyor. Mars’a insan gönderme projesi nihai hedefleri arasındayken, bu durumu kısa ve mesafesi gittikçe artan uzay yolculuklarıyla alışılabilir kılmaya çalışıyor. Elbette ne kadar kamyonla para dökseler söz konusu iki insan bu projelerin gelişimi açısından birer kobay. İki yıl gibi bir süre gerekli eğitimleri tamamlamak için yeterli değil ve bu varlıklı uzay turistleri boşlukta zor bir şecim yapmak zorunda kaldıklarında verdikleri tonla para dışında başka hiçbir şeye güvenemeyecekler.

İnsanlar gelecekte çoklu bir gezegende yaşamayı istiyorsa bu tip riskler içeren fikirleri kabul etmek zorundayız.