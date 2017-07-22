Bir çok çevrenin takdirle karşıladığı astronot ve mühendis Baldrin, insanoğlunun Mars'a yerleşme konusunu ciddiye alması gerektiğini ve şimdiden koloni kurmak için çalışmalara başlanmasının elzem olduğunu düşünüyor.

Buzz Aldrin takdir edilen bir astronot, mühendis ve tabii Ay’da yürüyen ikinci insan. Yıllar boyunca nesillerin Dünya’nın sınırlarının ötesine bakmaları ve bilinmeyenin peşinden gitmeleri için ilham kaynağı olan Aldrin, daha önce de belirttiği gibi “insan oğlu, meraklı olmak için yaratılmıştır. Biz başarmak için yaratılmışız” diyor. Ve Aldrin bu amaçla hayatını, insanlığın keşfederek, yeni kaşiflere yol açarak ve benzeri bilim insanlarını yetiştirerek katkıda bulunmaya adamış.

Aldrin’in yaptığı son çalışmalardan biri, insanların Mars’a yolculuğuna olanak sağlayan sanal gerçeklik deneyiminin oluşturulmasına yardımcı olmaktı. Dünya’nın dışında astronomik diğer kütlelere ayak basma ayrıcalığına sahip birkaç kişiden biri olarak Aldrin, uzay yolculuğu deneyimini günlük hayata taşımaya uzman olarak yardımcı olabilecek kapasiteye sahip.

Son yapılan bir röportajda Aldrin insanlık olarak bizlerin son kertede yapmamız gereken yolculuğun ne denli önemli olduğuna vurgu yapıyordu. “Uzay keşfini bu denli heyecanlı kılan faktörlerden biri, olasılıkların sonsuz olması. Mars, bizim için uygulanabilir yeni bir adım olma özelliği taşıyor. Daha önce başka bir gezegeni bu denli yakından bilme ve keşfetme imkanına sahip olmamıştık. Buna ek olarak Mars’ın gerçek anlamda kolonizasyon potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum” demişti.

Aldrin sözlerine devamla insanlığın Mars’taki geleceğini gerçekleştirmek için ilgi toplamaya başlamaya ihtiyacımız olacağını ve yarın için bugünden planlar yapmaya başlamamız gerekeceğini belirtiyor. “Gelecekte Mars’ta gerçekleştirilecek olası bir yerleşimin nasıl olacağını daha şimdiden düşünmeye başlamanın zamanı geldi. 2040 yılı civarında ilk ‘İnsan Marslılar’ı Mars’ta görebileceğimize inanıyorum.”