Ay'a İlk İnsanı Taşıyan Modülün Saf Altın Modeli Çalındı!

Amerika’nın Ohio eyaletindeki Hava ve Uzay Müzesinde bulunan ve Neil Armstrong’u Ay’a taşıyan uzay aracının som altından yapılmış bir kopyası olan modül çalındı.

Ay'a ilk ayak basan insan ABD'li astronot Neil Louis Armstrong, 5 Ağustos 1930'da Wapakoneta, Ohio'da dünyaya geldi ve 2012 yılında hayatını kaybetti. 1969 yılında Ay’a iniş için kullandıkları uzay modülün som altından yapılmış bir minyatür modeli doğup büyüdüğü şehirde kendi adını taşıyan bir müzede sergileniyordu.

Cuma akşamı müzenin güvenlik alarmıyla harekete geçen polisler müzeye geldiklerinde boşaltılmış bir vitrin buldu. Çalınan tek şey Neil Armstrong’u Ay’a taşıyan aracın som altından yapılan kopyasıydı.

Olaydan sonra polisin yaptığı açıklamada böyle bir parçanın değerinin tahmin edilemeyeceğini söyledi. Polis başka bir açıklama yapmadı fakat hırsızların güvenlik kamerasında görüntülendiği öğrenildi.

Paha biçilemeyen kopya, Cartier tarafından üretilip Neil Armstrong ve iki astronot arkadaşı Buzz Aldrin ve Michael Collins’e, ekip aydan döndükten kısa bir zaman sonra Paris’te verilmişti.

FBI ve Ohio Ceza İncelemesi Bürosu çalınan Ay modülünü bulmak için yerel polisle birlikte çalışıyor. Müze yetkilisinin yaptığı açıklamada “Müzeden çalmak hepimizden hatta tarihimizden çalmak demektir. Gerçek şu ki müzeden çalamazsınız.” dedi.

