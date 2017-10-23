Ay, NASA Uydusu'nun Güneş'i İncelemesine Engel Oldu!

7 yıldır Güneş'in Dünya'mıza etkilerini inceleyen SDO uydusunun incelemeleri uydumuz Ay tarafından 45 dakikalığına sabote edildi. Dünya'da olmasa da uydularda Güneş tutulmaları gerçekleşmeye devam ediyor.

NASA’nın Güneş Dinamikleri Rasathanesi (Solar Dynamics Observatory-SDO) uydusu, 2010 yılından bu yana yıldızımız Güneş’i izlemektedir. SDO, Güneş’i birçok dalga boyunda inceleyerek Dünya ve Güneş Sistemi’nin diğer gezegenlerini nasıl etkilediğini araştırmaktadır.

Fakat geçtiğimiz Perşembe günü SDO’nun incelemeleri, uzaydaki davetsiz bir misafir tarafından bir süreliğine engellendi. Uydumuz ay, SDO uydusu ile Güneş’in arasına girerek 45 dakikalığına incelemelerin tam olarak yapılamamasına neden oldu.

NASA, Ay'ın bu ‘yaramazlığını’ bir GIF olarak Twitter hesabından paylaştı. Hem Ay'da hem de SDO uydusunun bulunduğu yörüngede Güneş ışıklarının kırılmasına neden olacak herhangi bir atmosfer bulunmadığı için Ay'ın gölgesi, Dünya'da gözlemlenen Güneş tutulmalarından çok daha keskin görünüyor.