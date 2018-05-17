Ay Tozlarının İnsanları Öldürebileceğini Biliyor muydunuz?

Birçoğumuz Ay’a gitmek, belki de orada yaşamayı denemek istiyoruz. Ancak kesinlikle bölge hakkında bilgi sahibi olmadığımız apaçık belli. Bu noktada eğer sizinde Ay’a çıkmak gibi bir merakınız varsa, oradaki tozların insanlar için zehirli olduğunu öğrenmek pek hoşunuza gitmeyecektir.

Bildiğiniz üzere uzaya herhangi bir sebepten dolayı çıkan astronotlar, yanlarında gerekli olabilecek her türlü malzeme ve solunum cihazını da beraberlerinde götürüyorlar. Biri size bunun sebebini sormuş olsa, belki de çok fazla cevap verebilirsiniz ancak eminim ki aklınıza orada bulunan tozların insanlar için zehirli olduğu aklınıza gelmezdi.

1972 yılında Ay ziyareti sırasında astronot Harrison Schmitt, Ay’da bulunan tozlardan solumak durumunda kaldı. Bunun sonucu olarak nezleye kapılan astronot, o an için sebebini anlayamadığı durumundan dolayı kendini büyük ve sancılı ağrılar ile boğuşurken buldu. Gözleri sulanan, sürekli hapşıran ve adeta boğuluyormuş hissi yaşayan astronotun yaşadığı durumun sebebiyse çok sonradan fark edildi.

Aslına bakarsanız alerjik gibi görünen bu belirtiler, sandığınız gibi alerji durumundan kaynaklanmıyordu. NASA’nın belirttiği üzere Ay’da bulunan tozlar, insanlar için oldukça zehirliydi ve kişiler için sağlık riski oluşturuyordu. Çok küçük bir parçanın bile solunması halinde, sancılı hastalıklara sebep olan bu tozun, tahmin edersiniz ki çok fazla alınması ölümle bile sonuçlanabilirdi.

Ay tozunun, insanlar için neden bu denli zehirli olduğunu araştıran bilim insanları, çalışmaları sonucu şaşırtıcı gerçekler ile karşılaştılar. Çalışmalar sonucunda tek bir toz tanesinin akciğer ve beyin hücrelerini %90’a kadar öldürebileceği ortaya çıktı. “Tek bir toz tanesi neden bu kadar zehirli?” diyecek olursanız, orada bulunan tozların Dünya’dakinden farklı olduğunu söylemekte yarar var.

Dünya’dakinin aksine aşındırıcı ve tehlikeli olan toz taneleri, derin bir teneffüs sonrası kolayca astronotun ciğerlerini paramparça edebilirdi. Öte yandan astronotların giysilerine ve ekipmanlarına da bulaşabilecek olan bu toz tanelerinin iyi temizlenmesi, kişiler için büyük önem taşıyor. Anladığınız üzere tozların kazara yutulması bile astronotları öldürebilir.