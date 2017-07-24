Ay'da Düşündüğümüzden Çok Daha Fazla Su Bulunuyor!

Ay'da tahmin edilenden çok daha fazla su bulunduğu ortaya çıktı. Bilim insanları, Ay'ın kutuplarının ötesinde suya sahip olduğunu düşünüyor.

Bilim insaları yaptıkları analizler sonrasında, magmanın milyarlarca yıl önce Ay'da, yerin altında patladığını ve bunun sonucunda da suyu sıkıştırdığını fark ettiler. Sonrasında ise bir Hint Ay uzay aracı tarafından toplanan uydu verilerine bakarak bu suyun nerelerde koğuşlandığını aramaya başladılar. Bugün Nature Geoscience'de yayınlanan sonuçlar, Ay'ın kutuplarının ötesinde suyla zengin volkanik maddenin olduğunu gösteriyor.

Yıllar boyunca, Ay'ın tamamen sudan uzak olduğu düşünülüyordu. 2008 yılında bilim insanları, 1970'li yıllarda Apollo misyonu sırasında toplanan volkanik kayaçların cam baloncuklarının içinde suyu sıkıştırdığını tespit ettiler. Ayrıca o zamandan beri kanıtlar artmaya devam etti. Fakat hala Ay'ın derinliklerininin nasıl oluyor da suyla sıkıştırıldığı konusunda sorular devam ediyordu. Bugünkü verilere dayanarak bu sorunun yanıtını verebiliyoruz.

NASA, National Geographic'e verdiği demeçte, "Volkanik patlamalar sonucunda Ay'ın derinliklerinde su olduğunu tespit ettik. Patlamalar sonrasında su, ısı nedeniyle iç bölgede sıkışıp kalmış ve küçük baloncuklar halinde orada duruyor." dedi.

Çalışma, su miktarının ne kadar olduğunu söylemiyor ancak bu su zengini bölgelerin nereler olduğunu gözler önüne sürüyor. Bu bilgi gerçekten de işe yarayacak çünkü ileride Ay'a tekrar yapılacak yolculukta, nokta atışı yapar gibi, o bölgelerin incelenmesi daha kolay olacak.