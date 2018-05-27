Ay'da Yürümüş Astronot Olan Alan Bean, Hayatını Katbetti

Ay'da yürüyen dördüncü insan olan Alan Bean, 26 Mayıs günü - Ted Dabney ile aynı gün - hayata veda etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 1969'daki Apollo 12 misyonunda görev yapan ve Ay'da yürüyebilen dördüncü insan olan Alan Bean, 86 yaşında hayata gözlerini kapadı.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) yaptığı açıklamalara göre Alan Bean, Charles Conrad ile yüzey deneyleri yaparak Dünya'ya getirmek üzere 34 kilo kaya ve toprak topladı. Ayda yaklaşık 31 saatini harcayan Bean, Teksas Houston'da yaşamını yitirdi.

1981 yılında NASA'daki kariyerine veda eden Bean, yaşamının geri kalanında Ay'a inişini sanatsal bir şekilde resimlerine yansıtmıştı. Ay'a çıkmış ilk insan Neil Armstrong iken, uzaya çıkan ilk insan ise Sovyetler Birliği'nden Rus kozmonot Yuri Gagarin'di. Uzay tarihi açısından önemli isimlerden biri olan Bean, Apollo 12 misyonu dışında Skylab 3 görevinde de yer almıştır.