Ay, Dünya'ya ISS Kadar Yakın Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Gezegenimizin uydusu Ay, Dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu kadar bize yakın olsaydı gökyüzünde nasıl görünürdü?

İlk olarak 1998 yılında fırlatılan ve o tarihten bu yana alçak Dünya yörüngesine yerleşmiş şekilde seyir halinde olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), yılın belirli tarihlerinde Dünya'nın dört bir yanından olduğu gibi ülkemiz Türkiye'den de çıplak gözle görülebilmekte.

Uzayın ihtişamlı büyüklüğü göz önüne alındığında Uluslararası Uzay İstanyonu, Dünya'nın yeryüzünden sadece 400 kilometre uzaklıkta. Fakat, Güneş Sisteminin beşinci büyük uydusu olan Ay, her ne kadar çıplak göz ile çok net şekilde görülüp gözlemlenebilse de Dünya'ya olan uzaklığı 384,000 kilometreden fazla.

Peki 4,5 milyar yıldır mavi gezegenimize eşlik etmekte olan Ay, Dünyamıza Uluslararası Uzay İstasyonu ile aynı uzaklıkta olsaydı gökyüzünde nasıl görünürdü? Bu sorunun cevabı niteliğinde oldukça güzel bir video mevcut: