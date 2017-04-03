"Ay Savaşçısı" Sailor Moon R Filmiyle Geri Dönüyor!

Gelmiş geçmiş en sevilen anime dizilerinden olan Ay Savaşçısı, tam 24 yıl sonra Sailor Moon R filmiyle geri dönüyor!

Çocukluğumuzun anime dizisi Sailor Moon ya da bildiğimiz adıyla Ay Savaşçı, 1992 yılında Japonya'da yayınlanmaya başlamış; kısa sürede de ünü tüm dünyaya yayılmıştı; biz de nasibimizi almıştık tabii. 1993 yılında animenin filmi Sailor Moon R gösterime girmiş ve Ay Savaşçısı sevenlerini oldukça sevindirmişti. Şimdi de tam 24 yıl sonra film hiç görmediğimiz sahneleriyle ve 15 dakikalık kısa film Make Up! Sailor Guardians'la geri dönüyor.

Önümüzdeki yazın ortalarında Avrupa'nın bir kaç ülkesiyle birlikte Avusturalya'da da sinemalarda gösterime girecek filmin, sonbahar aylarında DVD ve Blu-Ray formatında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İşte filmin trailerı: