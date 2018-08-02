Ay'ın Yüzeyi, Dünya'nın Gölgesi Yanında Ne Kadar Küçük?

Amatör astronom Tom Harradine, Dünya'nın gölgesinin Ay'ın yüzeyine göre ne kadar büyük olduğunu göstermek için geçtiğimiz hafta gerçekleşen Ay Tutulması sırasında fotoğraflar çekti ve bu fotoğrafları özel bir şekilde konumlandırdı.

Geçtiğimiz Cuma gecesi 21. yüzyılın en uzun Tam Ay Tutulması’nı geride bıraktık. Dünya, Ay’a göre devasa bir cüsseye sahip olduğu için Ay’ın tamamını gölgesi ile kaplayabiliyor. Ancak ay tutulmaları bizlere Dünya’nın gölgesinin tamamını göstermiyor. Avustralyalı amatör astronom Tom Harradine, Dünya’nın tam gölgesini oluşturmak için ilginç bir teknik kullandı.

Ay, bize Dünya’nın gölgesinin tamamını gösteremese de Ay tutulması sırasında görüntülenen gölgenin eğimi, Dünya gölgesinin bir silüetini yapmamız için bize imkan verir. Tom Harradine da tam olarak bu bilgiden faydalandı ve ardışık Tam Ay Tutulması görsellerini yapay olarak konumlandırarak Dünya’nın gölgesinin boyutunu gösteren bir görsel yayınladı.

Yukarıda yer alan görsel bazı fotoğraf düzenleme ve kamera numaralarının bir araya gelmesi ile oluştu. Tutulmaya ait ilk üç fotoğraf hariç tüm fotoğraflarda pozlama, ISO ve f-stop değerleri aynı tutuldu. Ay’ın Dünya’nın gölgesini tam olarak gösterememesinin temel nedeni, gölge’nin neredeyse üçte biri genişliğe sahip olması. Aşağıdaki sayılar, Harradine’in hesaplamalarını nasıl gerçekleştirdiğini gösteriyor.