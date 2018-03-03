Ay Yüzeyinde Ne Kadar Çöp Var?

Ay'da yapılan araştırmalar ve bazı deneyler, Ay yüzeyinde çöplerin birikmesine sebep oluyor. Bu çöpler, ileride sorun teşkil eder mi bilmiyoruz ancak miktar ciddi düzeyde.

Biz insanlar, Ay'ı bile kirletiyoruz. Ay yüzeyinde biriken çöpler bunun en büyük kanıtı. Ay yüzeyindeki "altın zeytin dalı" rozeti, bayrak, uzay araçları, kuş tüyü ve hatta bir çekiç; insanlar tarafından Ay'a gönderilen nesnelerden sadece birkaçı... 1971 yılında yapılan bir deneyin parçası olan bu nesneler, bu kirliliğin çok küçük bir kısmını oluşturuyor.

Peki ya ne kadar "çöp" insanlar tarafından Ay'da bırakıldı veya Ay'a gönderildi? Bu sorunun cevabı tam olarak 181.000 kg! NASA'nın tarih bilimcisi William Barry'e göre, gönderilen uzay araçlarının ağırlığına baktığımızda bu değer gayet normal. Ay yüzeyindeki bu çöplerin çoğu, 1969 ve 1972 yılları arasında Apollo programı sürecinde bırakıldı. Diğer çöpleri ise, ABD, Rusya, Japonya, Hindistan ve Avrupa'dan uzay araştırması için gönderilen araçlar oluşturuyor.

Sürekli olarak büyüyen çöplükte, güzel şeyler de oluyor. Ay Kraterleri Gözlem ve Algılama Uydusu (LCROSS), Ay'ın hidrojenini inceleyerek su varlığını kanıtlamak için gönderildi. Başarılı bir şekilde gönderilen uzay aracı, şu an Ay yüzeyinde ve araştırmasını gerçekleştiriyor.

Apollo projesinde Ay yüzeyine bırakılan çöpler hakkında da konuşan Barry, gereksiz malzemelerin atılmasının yakıt tasarrufu için gerekli olduğunu belirtti. Projenin asıl amacının astronotları Ay'a gönderip, gerekli örnekler alındıktan sonra tek parça olarak geri getirmek olduğunu söyleyen Barry, bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Ay yüzeyine bırakılan tüm çöplere buradan ulaşabilirsiniz. 2012 yılından beri güncellenmeyen listeye, yeni nesnelerin de eklenecek olması muhtemel. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Ay'a bırakılan bu çöpler gelecekte bir sorun oluşturur mu?