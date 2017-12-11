Aydın’da ‘Üç Boyutlu’ Yaya Geçidi Dönemi Resmen Başladı

Bir ilke imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi, üç boyutlu yaya geçidi uygulamasını resmen başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, estetik olarak da oldukça hoş görülen ‘üç boyutlu yaya geçidi’ uygulamasını başlattı. Efeler sınırları içindeki Hürriyet Bulvarı üzerinde başlayan yeni uygulamadan eğer beklenen sonuçlar alınırsa il genelinde yaygınlaştırılacak.

Optik yanılsama sağlayarak sürücülerin önce yavaşlamalarını, sonra da durmalarını sağlaması planlanan yeni uygulama, sürücülerin yayalara karşı bir farkındalık da oluşturmasına vesile olacak. Sürücülerin yayalara gereken duyarlılığı göstermesini sağlayan sistem, sürücülerin yaya geçidine doğru yaklaştığında burada bir yükselti olduğunu düşünmelerini ardından da yavaşlayıp durmak zorunda hissetmelerini sağlayacak.

Yayaların yaya geçitlerinde başlarına gelen tehlikelerin önüne geçmek istediklerini hedefleyen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, "Yayaların güvenliği bizim için çok önemli. Birçok araç sürücüsü yaya geçitlerinde hızını azaltmayarak yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Yaptığımız uygulamayla araç sürücüleri optik yanılsamayla, yaya geçidine gelmeden önce hızlarını azaltıyorlar ve yayalara daha fazla dikkat ediyorlar. 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasıyla yayalarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Uygulamanın il genelinde yaygınlaştırılması planını devreye sokacakları zaman önceliklerinin okulların yakınlarındaki yaya geçitleri olacağını söyleyen Çerçioğlu, tüm Türkiye’ye örnek olmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini şu şekilde noktaladı: "Hep ilkleri hayata geçiren belediye olarak Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyoruz. Umuyoruz ki Türkiye'de ilklerden olan uygulamayla sürücüler yayaların güvenliği konusunda daha duyarlı olurlar."