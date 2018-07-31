Ayın Karanlık Yüzünde Bir UFO Tespit Edilmiş Olabilir

Neredeyse tarih kadar eski diyebileceğimiz, 'gezegenimize ait olmayan yaşam varlıklarını sorgulama' merakımız sürüyor. Bu kez de Ay'dan ilginç görüntüler geldi.

17 ve 18 Temmuz tarihlerinde, Dünya'dan Ay Etkileri Algılama ve Analiz Sistemi (MIDAS) tarafından oldukça enteresan görüntüler saptandı. İspanya'da Ay ve uzay gözlemlerini sürdüren merkez, Ay'ın karanlık yüzeyinde 2 adet hareketli parlak ışık yakaladı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2 ışığın neredeyse 24 saat boyunca birbirini takip eder gibi görüntüye yakalandığını belirtti. Arka plandaki sesler ve fonla adeta korkunç bir hal alan videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Yukarıdaki görüntülere neyin sebep olabileceği, bunlar birer UFO değilse ne olduğu konusunda ESA'nın da net bir fikri yok. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"En az 1.000 yıldır insanlar Ay'a dair sıradışı olaylar gördüklerini iddia ettiler. Açıkçası bu tür ışık kaynakları hakkında çalışmak zordur. Nedenini belirlemek bizim için oldukça güç bir sürecin parçası olacak."