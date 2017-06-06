Apple'ın 29 Dolar Fiyat Biçtiği 'Kalem Kabı'

Apple, dün yapılan WWDC konferansında duyurduğu Apple Pencil'in kap fiyatını açıkladığında hem güldük hem ağladık. Konferansın yıldızı kalem kabı, Apple'ın yapmış olduğu en para odaklı ürün olabilir.

Apple dün yaptığı WWDC konferansında birçok yeni yazılım ve donanımını tanıttı. Bu donanımlar arasında en dikkat çekeni ise dünyanın en hızlı kalemi olarak tanıtılan Apple Pencil’in koruyucu kabı oldu. Deri kap tam 29 dolarlık(102 TL) bir fiyatla satışa sunulacak. Kahverengi, beyaz, lacivert gibi birçok renk seçeneği sunan kalem kabının neden 29 dolardan satıldığı bilinmiyor. Apple yaptığı açıklamada, “Apple kalemini kullanmadığınızda korur. Temiz ve hassas bir şekilde tasarlanmıştır” dedi.

Microsoft’un yeni Surface’lerde tanıttığı kalemden daha hızlı bir kalem olarak dünyanın en hızlı tasarım kalemi ünvanını alan Apple Pencil, yalnızca 20 milisaniyelik tepkime ile çalışıyor. Bu hızın üzerine 120 Hz’lik hızla çalışan iPad Pro ile mükemmel uyum içerisinde olan Apple Pencil’in çok hoş özellikleri var, ancak kalem kabının daha ünlü olmasının ardında sebepler var.

29 dolar para verip bu muhteşem teknoloji harikası kabı aldığınızda bunu yine para ile satın aldığınız iPad Pro kabının içerisine bağlayabiliyorsunuz. Bu kabın fiyatı da 99 dolar. Apple’a fikir vermemize gerek olmadığına eminim; ancak farklı bir kap çıkaracağına iPad Pro’nun içerisinde böyle bir hazne yapsaydın be kardeşim, kalemi yine oraya takıyoruz zaten.

Apple’ın akıllı çalışanları bu hamle ile tek bir iPad Pro kılıfından 128 dolar kazanabileceklerini düşünmüş olmalılar ki, WWDC 2017’nin yıldızını tanıtmışlar. Apple bir kez daha müşterilerinin ihtiyaçlarını kendilerinden daha iyi anladıklarını gösterdi. Müşteriler 2017’de de Apple’ı dünyanın en zengin şirketi olarak tutacak. iOS 11, iPad Pro hatta Apple Pencil gibi hoş tasarımlara böyle bir leke düşürmek, Apple gibi bir firmaya yakışmadı.