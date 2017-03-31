Gün geçmiyor ki sosyal medyada bir fotoğraf, ya da video geniş yankı bulmasın.

İnternet ve internet ile birlikte hayatımıza dahil olan sosyal medyada her gün birbirinden garip, birbirinden ilginç şeyler ile karşılaşıyoruz. Fakat söz konusu bu tarz şeyler ise, her ne kadar ülkemizde Adana, Samsun gibi çılgın şehirler olsa da Rusya, ülkece zirvenin tek sahibi olma potansiyelini en fazla barındıran yer diyebiliriz.

Ruslar ve gariplikleri sosyal medyada artık o kadar popüler hale gelmiş durumda ki, sadece bu gariplikleri paylaşan yüzlerce Twitter ve Facebook sayfaları bulmanız mümkün. İşte o garipliklere bir yenisi daha eklenmiş durumda; ayıya binen adam! Rusya'nın Ural bölgesinden gelen bir videoda, kim olduğu bilinmeyen bir vatandaş, baya kırk yıllık arkadaşı gibi sarılıp 'hasret giderdiği' ayının bir de sırtına biniyor. Sebebi bilinmeyen bu enteresan manzara ise sosyal medyada günün eğlencesi niteliğinde ciddi şekilde yayılmış durumda.