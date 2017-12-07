Ayla Filminin Kahramanı Süleyman Dilbirliği Öldü

Filmi izledikten sonra solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Süleyman Dilbirliği hayatını kaybetti.

Kore Savaşı sırasında savaş alanının ortasında bir kız bulan ve onu manevi kızı ilan edip savaş boyunca koruyan Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği(91), tedavi gördüğü hastanede yaşadığı organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Süleyman amcayı çoğu kişi yapımcılığını Mustafa Uslu’nun yaptığı Ayla isimli filmde tanımıştı. Uslu, kısa süre önce Süleyman amca için “Süleyman amca melek gibi bir insan ve onun tüm Türkiye tarafından sevildiğini görmesini istiyorum. Lütfen herkes dua etsin” demişti.

Acı Haber Tez Geldi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numuna ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım bölümünde uzun süreden beri tedavi görmekte olan Süleyman Dilbirliği, çoklu organ yetmezliği gerekçesiyle hayatını kaybettiği açıklandı. Süleyman amca 12 Kasım’dan beri solunum ve böbrek yetmezliğinden dolayı yoğun bakımda yatırılıyordu.

Süleyman amca, geçtiğimiz senelerde manevi evladı Eunja Kim’e kavuşmuştu. Daha sonrasında hayat hikayesini film yapma kararı alan Mustafa Uslu, Türk sinemalarına adını altın harflerle yazdırmış bir film çekti. Filmin galasını izledikten sonra rahatsızlanan Süleyman amca, uzun süreden beri devam ettirdiği yaşam mücadelesini ne yazık ki bugün kaybetti. İyiliğin sembolü olan Süleyman amcanın huzurlu bir şekilde yatmasını, Eunja Kim ve Dilbirliği ailesine başsağlığı diliyorum.