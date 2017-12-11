Son günlerde sürekli dalgalanmalar yaşayan kripto para birimi Bitcoin, yapılan bir yolsuzluk operasyonu sonrası Bulgaristan’ın kasasını epeyce doldurdu.

Bitcoin, son birkaç ayımızın birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında bir organize suç örgütüne yönelik operasyon başlatan Bulgar polisi, ülkeye gıda ithalatı yaparken gerekli gümrük ücretlerini ödememek için Bulgaristan gümrüklerindeki bilgisayarlara giren bir suç örgütünün varlığını ortaya çıkardılar. Örgütün gümrük görevlilerine rüşvet vererek virüs içeren bir dosyayı bilgisayarlara yüklettikleri ve bu sayede gümrük sisteminin içine sızdıkları belirtildi.

Bulgaristan dışında Makedonya, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan’da da bağlantıları bulunan örgüte yönelik Mayıs ayında 100’den fazla eve yapılan eş zamanlı operasyon sonrası 5’i gümrük memuru olmak üzere toplam 23 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sonrası polisin el koyduğu dokümanlar arasında 213 bin 519 Bitcoin de vardı. Bitcoin’ler ele geçirildiği dönemde 2.354 dolar civarında bir değere sahipti. Aradan geçen 7 ayda Bitcoin yaşadığı yükseliş sonrası Bulgaristan hükümetini adeta zengin etti. Zira an itibariyle Bitcoin’in değeri 16 bin dolar seviyesinde, bu da Bulgaristan’ın elindeki Bitcoin’lerin 3.3 milyar doları aşan bir değere sahip olmasını sağladı.

Bulgar polis ekiplerine göre örgüt üyeleri, denetlenip takip edilmesi zor olduğu için Bitcoin kullanmışlar.