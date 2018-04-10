Aynada Arkamızda Birisini Görmemize Neden Olan İllüzyon!

İnternette viral bir şekilde dolaşan sayısız optik illüzyon örneği var. Bunlardan birisiyse, belirli bir süre sonra ortadan kaybolan soluk resimden ibaret. Aynalar sizi korkutmasın, gördüğünüz her şeye inanmayın ve odaklanmaya hazır olun.

Elbise, duvar masa ve sayısız objenin rengine yönelik sürekli bir tartışma var. Bazı görüntüler gerçekten de insanın beyni ile alay edebiliyor. Bulunduğumuz ortamın ışığından, fotoğrafa göz attığımız ekranın özelliklerine kadar her şey, optik illüzyonların bir silahı aslında.

Hakkında en çok tartışılan ve Reddit üzerinde sayfalarca mesaj alan bir görüntü, kıpırdamadan odaklandığınızda bir süre sonra yok olmasıyla biliniyor.

Ortadaki siyah noktaya odaklanın ve bir müddet bekleyin:

Resmin yavaş yavaş beyazlaştığını ve odağınızı kaybettiğiniz anda renklerini tekrar kazandığını fark etmişsinizdir. Eğer bunun bir video hilesi olduğunu düşünüyorsanız, daha geç sonuç veren ve daha çok odaklanmanız gereken bir resim örneğini de aşağıya bırakıyoruz.

Elbette bu yanılsamanın bilimsel bir adı da var. Troxler solması ya da Troxler etkisi olarak bilinen bu illüzyon, 1804 yılında İsviçreli doktor ve düşünür Ignaz Paul Vital Troxler tarafından keşfedildi. Kendisi durumu şöyle açıklıyor:

“Kişinin görsel alandaki bazı unsurlara sıkı sıkıya odaklanması durumunda, çevredeki durağan görüntülerin yavaş yavaş kaybolması ya da solması durumudur.”

Beyniniz, odaklandığınız bölge haricindeki alanları temizliyor ve orayı boşlukla değiştiriyor. Hatta aynaya bakıp kendimize odaklandığımız anlarda, arkamızda birisinin olduğunu düşünmemiz de bu efektin neden olduğu bir durum.