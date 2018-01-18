Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, salı günü gerçekleştirdikleri siber saldırı ile Donald Trump destekçisi olan iki eski Fox News sunucusu Eric Bolling ve Greta Van Susteren’in Twitter hesaplarını ele geçirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tweetler paylaştı.

Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, eski Fox News sunucuları Eric Bolling ve Greta Van Susteren’in Twitter hesaplarını ele geçirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan Bolling ve Van Susteren, Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump’ın Twitter’da takip ettiği 45 kişinin içinde bulunuyorlar.

Geçtiğimiz salı günü hesapları ele geçiren Ayyıldız Tim, ilk olarak Eric Bolling’in hesabından ‘Türk siber ordusu Ayyıldız Tim tarafından hacklendiniz! DM yazışmalarınızı aldık! Size Türkün gücünü göstereceğiz!’ şeklinde bir tweet attı. Aynı zamanda Greta Van Susteren’in Twitter hesabından da benzer şekilde tehditkar bir tweet atıldı.

Eric Bolling'in e-posta adresini, telefon numarasını ve Donald Trump'ın büyük oğlu olan Donald Trump Jr'a göderdiği mesajları Twitter üzerinden yayınlayan Ayyıldız Tim, Greta Van Susteren’in Twitter hesabından Başkan Donald Trump'a mesaj göndererek ekran görüntüsünü alıp paylaştılar.

@ericbolling olan Eric Bolling’in Twitter kullanıcı adı @ericbollingTR olarak değiştirildi. Greta Van Susteren'in @greta olan kullanıcı adı ise @gretaAYT olarak düzenlendi. Yapılan bu kullanıcı adı değişiklikleri Eric Bolling ve Greta Van Susteren’in Twitter hesaplarının onaylandığını gösteren mavi tiklerin kaybolmasına neden oldu.

Ayyıldız Tim ele geçirdikleri hesapların kapak fotoğraflarını Ayyıldız Tim’e ait görsellerle değiştirdi. Ayrıca hem Eric Bolling’in hem de Greta Van Susteren'in Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek mesajları atıldı. Hesaplar kısa süre sonra yeniden asıl sahiplerinin eline geçti ve eski hallerinde geri döndü.